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الأحد، 12-09-2021 03:38 م

خالد النبوي يتلقى هدية من ابنه نور بمناسبة عيد ميلاده - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري خالد النبوي فيديو يظهر هدية تلقاها من ابنه نور بمناسبة عيد ميلاده الـ 55 وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وشكر خالد ابنه دون الكشف عن الهدية، وعلّق على الفيديو بالقول: "مش هقولكم فيها ايه"

 

على صعيد آخر كان قد نشر خالد النبوي صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي،

 

وظهر خالد النبوي في الصورة من أمام اهرامات الجيزة، ترويجًا للسياحة المصرية، وعلّق عليها بالقول: "فلنجمع تراثنا قبل أن يلحقنا الموت لنسلمه إلى ابنائنا️".

 

 

 

المصدر - الفن 

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