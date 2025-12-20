عمرو دياب وابنته يشعلان الأجواء خلال زفاف مدير أعمال الهضبة - فيديو

وأشعل الهضبة الأجواء بأشهر أغانيه، وشارك ابنته جنى على المسرح في أغنية "خطفوني"، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشكّل هذا الحفل استثناءً بعد أن أعلن دياب سابقًا في أواخر 2024 اعتزاله الغناء في حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، لكنه أكد خلال الحفل: "أنا بطلت أفراح، بس فرحه ده أهم حاجة عندي".
كما أضاف الفنان محمد نور لمسة موسيقية مميزة بالعزف على الكمان، مقدمًا ألحان أغاني عمرو دياب الشهيرة، ما أضفى أجواءً احتفالية مميزة على السهرة.
