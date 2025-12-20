السبت 2025-12-20 11:24 ص

عمرو دياب وابنته يشعلان الأجواء خلال زفاف مدير أعمال الهضبة - فيديو

عمرو دياب
الوكيل الإخباري-   حرص الفنان المصري عمرو دياب على حضور حفل زفاف مدير أعماله محمد شلبي في أحد الفنادق بمصر، وسط حضور عدد من نجوم الفن ووجهاء المجتمع، منهم أحمد فهمي، أسماء جلال، عمرو يوسف، طارق الجنايني، تامر حسين، موسى عيسى.

وأشعل الهضبة الأجواء بأشهر أغانيه، وشارك ابنته جنى على المسرح في أغنية "خطفوني"، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.


وشكّل هذا الحفل استثناءً بعد أن أعلن دياب سابقًا في أواخر 2024 اعتزاله الغناء في حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، لكنه أكد خلال الحفل: "أنا بطلت أفراح، بس فرحه ده أهم حاجة عندي".


كما أضاف الفنان محمد نور لمسة موسيقية مميزة بالعزف على الكمان، مقدمًا ألحان أغاني عمرو دياب الشهيرة، ما أضفى أجواءً احتفالية مميزة على السهرة.

 

