السبت 2025-12-20 11:24 ص

انسحاب مفاجئ لغادة عبد الرازق من رمضان ٢٠٢٦

غادة عبد الرازق
السبت، 20-12-2025 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق انسحابها من مسلسل «عاليا» المقرر عرضه في رمضان 2026، وهو عمل اجتماعي تشويقي من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن.

ويأتي انسحابها بعد النجاح الذي حققته في مسلسل «شباب امرأة» في رمضان الماضي، ومن إخراج أحمد حسن أيضًا.


على الصعيد السينمائي، عُرض لها مؤخرًا فيلم «أحمد وأحمد» مع أحمد السقا وأحمد فهمي، من تأليف أحمد درويش وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه حول شاب يعود إلى مصر ليكتشف أسرارًا صادمة بعد حادث غامض يفقد على أثره خاله الذاكرة.

 

لبنان 24 

 
 


