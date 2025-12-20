ابن الفنانة الشهيرة يحتفل بزفافه.. وهكذا كان سبب غياب والدته (صور)

الوكيل الإخباري- احتفل آدم خطاب، نجل الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، بزفافه يوم الخميس في أحد أماكن القاهرة الكبرى.

ونشر آدم صورًا من الحفل، الذي اقتصر على العائلة والأصدقاء والمقربين، في غياب والدته التي تقيم حاليًا في الولايات المتحدة.







