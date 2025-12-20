السبت 2025-12-20 11:24 ص

ابن الفنانة الشهيرة يحتفل بزفافه.. وهكذا كان سبب غياب والدته (صور)

السبت، 20-12-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   احتفل آدم خطاب، نجل الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، بزفافه يوم الخميس في أحد أماكن القاهرة الكبرى.

ونشر آدم صورًا من الحفل، الذي اقتصر على العائلة والأصدقاء والمقربين، في غياب والدته التي تقيم حاليًا في الولايات المتحدة.

 

Image1_1220252094416414699902.jpg

 

Image1_1220252094427272568633.jpg

 

لبنان 24

 
 


