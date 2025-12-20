ابن الفنانة الشهيرة يحتفل بزفافه.. وهكذا كان سبب غياب والدته (صور)

ونشر آدم صورًا من الحفل، الذي اقتصر على العائلة والأصدقاء والمقربين، في غياب والدته التي تقيم حاليًا في الولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
عمرو دياب وابنته يشعلان الأجواء خلال زفاف مدير أعمال الهضبة - فيديو
-
فيديو.. وائل كفوري ينجو من عطل مفاجئ في طائرة خاصة
-
بعد سنوات من الشهرة... الكشف عن الاسم "براد بيت" الحقيقي
-
انسحاب مفاجئ لغادة عبد الرازق من رمضان ٢٠٢٦
-
"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟
-
كيفانش تاتليتوغ يستعد للعودة إلى الدراما بأعمال جديدة
-
محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله بدر وسط فرحة كبيرة - فيديو
-
الطب الشرعي يحسم جدل وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور