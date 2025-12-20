فيديو.. وائل كفوري ينجو من عطل مفاجئ في طائرة خاصة

ونشر كفوري فيديو عبر إنستغرام من داخل الطائرة، وعلق بكلمات مقتضبة: "الله ستر"، مؤكّدًا أن السلامة كانت الأولوية. واستمرت الرحلة قرابة ساعة قبل اتخاذ قرار العودة.
الحادث أثار قلق الجمهور، خاصة أن كفوري كان متجهًا لإحياء حفل ضمن فعاليات قاعة "مرايا" يوم 19 ديسمبر 2025، ضمن مهرجان "شتاء طنطورة"، ولم يُعلن بعد عن مصير الحفل أو إمكانية تأجيله.
