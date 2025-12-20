السبت 2025-12-20 11:24 ص

فيديو.. وائل كفوري ينجو من عطل مفاجئ في طائرة خاصة

وائل كفوري
السبت، 20-12-2025 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت رحلة الفنان اللبناني وائل كفوري إلى مدينة العلا في السعودية موقفًا طارئًا، بعد تعرّض طائرته الخاصة لعطل فني مفاجئ، ما اضطر الطاقم إلى العودة احترازيًا قبل الوصول.

ونشر كفوري فيديو عبر إنستغرام من داخل الطائرة، وعلق بكلمات مقتضبة: "الله ستر"، مؤكّدًا أن السلامة كانت الأولوية. واستمرت الرحلة قرابة ساعة قبل اتخاذ قرار العودة.


الحادث أثار قلق الجمهور، خاصة أن كفوري كان متجهًا لإحياء حفل ضمن فعاليات قاعة "مرايا" يوم 19 ديسمبر 2025، ضمن مهرجان "شتاء طنطورة"، ولم يُعلن بعد عن مصير الحفل أو إمكانية تأجيله.

 

 

