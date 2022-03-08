خبر طلاق دنيا عبد العزيز يحدث جدلا

الوكيل الإخباري - بعد إعلانها عقد قرانها وإحتفالها به بحضور عدد من الفنانين والممثلين، إنتشرت أخبار تؤكد طلاق الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز من زوجها المهندس المصري مصطفى كامل، كما تداول الخبر وسائل الإعلام والصفحات المعنية بأخبار المشاهير والفنانين.





اضافة اعلان

إلا أن مصدر مقرب من دنيا أكد أن الخبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، ونفى أي إمكانية وجود خلاف بين الثنائي وأكَّد أنهما يستعدان لحفل زفافهما المقرر عقده بعد أيام عيد الفطر السعيد.

الفن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





