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الثلاثاء، 22-08-2023 12:28 م

خبر غير سار لعشاق شخصية "ماريو"

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة نينتندو مساء، أمس الإثنين، أن صاحب صوت شخصية "ماريو" الأيقونية، تشارلز مارتينيه لن يستمر بالعمل على تأدية أصوات تلك الشخصيات.

وبإعلان نينتندو، تنتهي مسيرة مارتينيه التي امتدت لثلاثة عقود في تأدية أصوات أكثر الأدوار الصوتية الرمزية في عالم ألعاب الفيديو، إضافة إلى شخصية ماريو، شخصيات لويجي، واريو، ووالويجي.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن مارتينيه سوف "ينتقل إلى دور سفير ماريو الجديد"، وهو دور سيجعله "يستمر في التجوال حول العالم لمشاركة فرحة ماريو والتفاعل معكم جميعاً!".

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لكن الشركة لم تقدم سبباً لهذا الانتقال، بل وعدت برسالة فيديو تضم مارتينيه ومبتكر ماريو شيغيرو مياموتو "في وقت لاحق"، قد تحمل تفاصيل إضافية.
وقال مارتينيه في منشور على منصة إكس: "مغامرتي الجديدة تبدأ! أنتم جميعاً الأولوية الأولى في قلبي!".

 

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