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الأربعاء، 18-01-2023 01:49 م

داوود حسين يوّجه رسالة بعد غيابه عن "خليجي 25"



الوكيل الإخباري-أكّد الفنان الكويتي القدير داوود حسين أن أزمة صحية حالت دون حضوره فعاليات بطولة "خليجي 25" بكرة القدم في العراق.

ونشر فيديو رصد غناءه باللهجة العراقية بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي جمعته بلاعبين عراقيين في أوقات سابقة، معلقاً بقوله: "علاقتي بلاعبي منتخب العراق جميلة، وأملك من الصداقات القديمة والجديدة الكثير، وأعتز بها كثيرًا".

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وأضاف في حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "هذا البوست مخصص لأحبتي أهل البصرة خاصة، والمتابعين الطيبين من جمهورية العراق بشكل عام، وكنت أتمنى الحضور للبصرة الرائعة بجمالها وجمال قلوب أهلها، وهذا رد على كل من يسألني عن عدم تواجدي في خليجي25".


وتابع: "العارض الصحي الذي مررت به هو السبب، ونصائح الطبيب لي بالراحة لا أستطيع أن أخالفها، لكنني سعيد بنجاح الدورة، وحضورها المتميز، وجمهورها الراقي".


وختم: "محبتي لكم جميعًا، وأتشرف أن أزوركم في القادم من الأيام، والله يشافي ويعافي كل مريض".

 

 

لها

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