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الخميس، 18-11-2021 11:15 ص

دعوى قضائية من المشرفة على نص فيلم راست

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الوكيل الإخباري - فجرت ميمي ميتشل المشرفة على نص فيلم «راست» مفاجأة، بكشفها ان نص فيلم راست لم يتطلب قط إطلاق الرصاص من مسدس أثناء المشهد الذي كان بالدوين يتمرن عليه.

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اتهمت ميتشل بالدوين في مؤتمر صحافي ان بالدوين اختار ان يلعب لعبة الروليت الروسية عندما اطلق النار من المسدس من دون فحصه متسبباً بمقبل مديرة التصوير.

 

زعمت ميتشل ان بالدوين تعمد الحاق الاذى مطالبة بتعويضات في الدعوى التي اقيمت امام المحكمة العليا في لوس انجلوس.

 

وقالت الدعوى إن نص «راست» كان يقضي بثلاث لقطات بالكاميرا عن قرب لبالدوين أثناء التدريب على المشهد: إحداها على عيني بالدوين والثانية على بقعة دم والثالثة على جذع بالدوين بينما يسحب المسدس.

 

كان يتعين على بالدوين التحقق بنفسه من عدم احتواء المسدس على ذخيرة حية ولا يكتفي بالاعتماد على مساعد المخرج الذي قال له ان المسدس آمن للإستخدام.

 

المصدر - الفن 

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