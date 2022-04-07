دموع محمد رمضان تنهمر في المشوار وتشعل مواقع التواصل الإجتماعي

الوكيل الإخباري - خلال أحداث مسلسل المشوار إكتسح مشهد الذي تمكن فيه "ماهر" أي محمد رمضان من الإتصال والإطمئنان عن زوجته "ورد" أي دينا الشربيني، بعدما إفترقا عن بعضهما، وفي التفاصيل ينهار "ماهر" و "ورد" ويجهشان بالبكاء خلال حديثهما.



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