دموع محمد رمضان تنهمر في المشوار وتشعل مواقع التواصل الإجتماعي

الوكيل الإخباري - خلال أحداث مسلسل المشوار إكتسح مشهد الذي تمكن فيه "ماهر" أي محمد رمضان من الإتصال والإطمئنان عن زوجته "ورد" أي دينا الشربيني، بعدما إفترقا عن بعضهما، وفي التفاصيل ينهار "ماهر" و "ورد" ويجهشان بالبكاء خلال حديثهما.
ماهر مقدرش يمسك دمعته أول لما عرف يوصل لورد ورحيم 🥲#المشوار#لمة_رمضان_2022#رمضان_الخير#MonthOfGood pic.twitter.com/w3ZIumyIVd— dmctv (@dmctv) April 6, 2022
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