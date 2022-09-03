دموع ولحظات مؤثرة بسبب تامر حسني.. فيديو

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري تامر حسني عبر حسابه الخاص في تويتر مقطع فيديو خلال حفل زفاف في مصر .

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واظهر مقطع الفيديو الفنان وخلال تقديمه أغنيته الجديدة"إنت إختيار" من فيلمه "بحبك"، غمرت الدموع عيني العروسين، ونشر حسني فيديو لهذه اللحظات المؤثرة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقاً:"اجمل و اصدق المشاعر اللي حصلت النهاردة على اغنية انت اختيار كرقصة اولى في الفرح للعريس الجميل ايهاب و عروسته القمر مي .. و دموع فرحة العمر في عنيهم وسط فرحة كل حبايبهم و اصحابهم ، ربنا يسعدهم قولوا آمين و ينولكم كلكم اللحظة الغالية دي اللهم آمين".



و دموع فرحة العمر في عنيهم وسط فرحة كل حبايبهم و اصحابهم ، ربنا يسعدهم قولوا آمين و ينولكم كلكم اللحظه الغاليه دي اللهم آمين 🤲🏻❤️ اجمل و اصدق المشاعر اللي حصلت النهارده على اغنية انت اختيار كرقصه اولى في الفرح للعريس الجميل ايهاب و عروسته القمر ميو دموع فرحة العمر في عنيهم وسط فرحة كل حبايبهم و اصحابهم ، ربنا يسعدهم قولوا آمين و ينولكم كلكم اللحظه الغاليه دي اللهم آمين 🤲🏻❤️ pic.twitter.com/gOwe5IUjwj September 2, 2022

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