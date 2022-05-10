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الثلاثاء، 10-05-2022 01:01 م

دنيا سمير غانم تعبر عن افتقادها الشديد لوالدتها.. وهذا ما قالته !

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الوكيل الإخباري-نشرت النجمة دنيا سمير غانم، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صورة لوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، وكتبت على الصورة قائلة:" قلبى و روحي ربنا يرحمك يارب"، معبره عن افتقادها الشديد لوالدتها. 

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وسبق أن شاركت دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما واسعدهما".

 

اليوم السابع

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