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الجمعة، 15-04-2022 12:02 م

أول تعليق من دنيا سمير غانم على "مربوحة".. ماذا قالت؟

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الوكيل الإخباري - علقت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، بطلة الأجزاء الأولى من مسلسل "الكبير أوي" من خلال شخصية "هدية" على أداء رحمة أحمد بطلة الجزء الـ6.

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ونشرت دنيا، ستوري عبر صفحتها بموقع أنستقرام، تضمن مقطع للفنانة رحمة أحمد "مربوحة" تقول فيه إنها من "فانز دنيا سمير غانم ومن عاشقي شخصية هدية"، ثم علقت قائلة: "أنا كمان حبيتك جدًا، وشكرًا على كلامك وذوقك الحلو، ربنا يوفقك أنت وكل أسرة المسلسل المبدعين".

بديلة دنيا سمير غانم.. قصة اختيار "مربوحة" في "الكبير أوي 6" (فيديو)
وكانت دنيا سمير غانم قد غابت عن الموسم الخامس من مسلسل "الكبير أوي"، بعدما تقاسمت بطولة العمل في الأجزاء الأربعة الأولى مع الفنان أحمد مكي من خلال شخصية "هدية" زوجة الكبير، مرجعة ذلك إلى أن شخصية "هدية" وصلت إلى نهايتها الدرامية ولم يعد هناك جديد لتقديمه.


وبعدما خرج الجزء الخامس بدون بطولة نسائية، على أمل أن تعيد دنيا النظر في قرارها، اضطر صناع العمل للجوء إلى وجه جديد ليلعب دور البطولة أمام مكي في الجزء السادس، حيث وقع الاختيار على الفنانة الشابة رحمة أحمد.


وأكدت رحمة أحمد في تصريحات إعلامية أنها لن تكون بديلة لدنيا سمير غانم، مضيفة: "محدش يقدر يسد مكان دنيا.. ولا حد يقدر يقدم هدية زي ما هي قدمتها".
وأضافت أن دنيا سمير غانم ممثلة كبيرة ومجتهدة والجميع يحبها، وهي متميزة دائما بأدوارها، وقدمت دور هدية بطريقة مميزة للغاية، جعلت الجميع يدرك أنه لا بديل لـ هدية، وهذا الرأي يتفق معه مخرج العمل أحمد الجندي.

 

عين الإخبارية


 




 

 


 

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