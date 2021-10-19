ديزني تؤخر عرض أفلام بينها دكتور سترينغ بسبب كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت شركة والت ديزني تأخير عرض العديد من الأفلام بينها "دكتور سترينغ" و"ثور" لاستديوهات شركتها "مارفل"، وسحبت أخرى من جدولها الزمني في المستقبل، ما يكشف أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يفسد موعد عرض الأفلام، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

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ونقلت بلومبرغ عن الشركة الإثنين، أن فيلم "دكتور سترينغ في الكون المتعدد من الجنون" سيتأجل عرضه من 25 مارس (آذار) إلى 6 مايو (أيار) 2022، في حين تأجل عرض فيلم "ثور: الحب والرعد" إلى 8 يوليو (تموز)، بعد أن كان مقرراً في 6 مايو(أيار).



وقالت بلومبرغ إن شباك التذاكر تعافى ببطء من الإغلاق الذي سببه انتشار الفيروس الفتاك والمخاوف من العدوى، ما أدى إلى إطلاق بعض الاستوديوهات أفلام جديدة على الانترنت وفي دور السينما في الوقت ذاته. ومع ذلك، التزمت ديزني بإصدار نسخ مسرحية حصرية لأفلامها المتبقية لعام 2021.



وقالت ديزني إن من بين التغييرات الأخرى، تأجيل عرض فيلمي "بلاك بانثر " و "واكاندا فور إيفر" من 8 يوليو (تموز) إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بدل 8 يوليو(تموز).



وتأجل العرض الأول لأحد أفلام "إنديانا جونز" دون عنوان من 29 يوليو (تموز) 2022 إلى 30 يونيو(حزيران) 2023.

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