الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

البنك المركزي وجمعية البنوك لـ الوكيل لا قرار حتى الآن بتأجيل الأقساط البنكية في تموز

تعرف على رموز راية الأمن الجديدة

الأمن لـ الوكيل: ضبط سائق دهس مواطن ولاذ بالفرار.. فيديو

الفرجات لـ الوكيل : إجراءات لمن لم يتلقَ الجرعة الأولى في حال زيارة البترا

الصحة لـ الوكيل: فتح أي قطاع يحتاج أسبوعين لتحديد انعكاساته على المنحنى الوبائي

ضبط متسول تمتلك عائلته مؤسسة و 5 مركبات وراتب ضمان

لجان 'تحديث المنظومة السياسية' تجتمع اليوم لمناقشة جداول أعمالها

لقاح تجريبي جديد فعال بنسبة 92.28% ضد كورونا

المالية: ارتفاع التخليص على ' الهايبرد '

أسعار الذهب الثلاثاء 22/6/2021

الثلاثاء، 22-06-2021 10:26 ص

ديمة قندلفت تبدأ تصوير مسلسلها الجديد

ديمة-قندلقت-630x355


الوكيل الإخباري - بدأت في بيروت عمليات تصوير مسلسل "8 دايز" من بطولة النجمة السورية ديمة قندلفت إلى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، وهو من إخراج التونسي مجدي سميرة وإنتاج شركة "فالكون" لصاحبها رائد سنان. تدور أحداث المسلسل المؤلف من 7 حلقات حول بعض العلاقات الخاصة التي تتداخل فيها المصالح، كما تلعب عوامل أخرى على الأحداث.

اضافة اعلان


وتجسد قندلفت دور الشرطية التي تحاول مساعدة المساجين في قضايا عالقة.
لكن المفارقة تكمن في أنه يُصوَّر في بيروت أيضاً مسلسل يُقال إنه نسخة أخرى من مسلسل "8 دايز" وهو بعنوان "السجين" من سبع حلقات، من بطولة رفيق علي أحمد ورشيد عساف وإخراج محمد لطفي وانتاج "جينو ميديا".


لم يُعرف سبب تصوير مسلسلين يرويان القصة نفسها وعن طريق شركتَي إنتاج، وهل إنه مجرد توارد أفكار أم سبْق على التنفيذ، فيما تؤكد المعلومات أن مسلسل 8" دايز" سيُعرض على منصة شاهد نهاية الصيف المقبل.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مستجدات قضية طفل 'ذا فويس' المتهم بالشروع في قتل زميله

127-115822-donia-ebtsam-butma-hamza-moon-baby_700x400

دنيا بطمة تتصدر الترند بعد طرحها اغنيتها الجديدة - صورة

430

سمير صبري يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة سعاد حسني - فيديو

2545205_1565337237

جوزيف عطية يتعرض لموقف محرج على الطريق العام- صور

9998969514

هكذا احتفل باسم ياخور وزوجته بعيد ميلاد إبنهما- صورة

2227113_1484422381

حفل ضخم يجمع ملحم زين ووائل كفوري في دبي

أخبار متعلقة
ستيفاني-عطا-الله-800x549

ستيفاني عطالله تتحدث عن تجربتها في مسلسل 350 غرام

7551311-587197630

شاهد هاني سلامة يكشف حقيقة تقديم جزء ثاني من "السلم والثعبان"

2993281-1109151957

حقيقة عودة فهرية أفجن للمشاركة في الدراما التركية

640x480

سارة فرح تشارك في حفل المايسترو طاهر مامللي في دار الاوبرا

Eu0kUydWgAEA1Yw

بعد ان حقق اعلى نسبة مشاهدة في الدراما العربية .. الكشف عن مصير ٢٠٢٠

رامي-عياش-780x470

رامي عياش يشارك في مسلسل مصري – لبناني جديد