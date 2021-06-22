ديمة قندلفت تبدأ تصوير مسلسلها الجديد

الوكيل الإخباري - بدأت في بيروت عمليات تصوير مسلسل "8 دايز" من بطولة النجمة السورية ديمة قندلفت إلى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، وهو من إخراج التونسي مجدي سميرة وإنتاج شركة "فالكون" لصاحبها رائد سنان. تدور أحداث المسلسل المؤلف من 7 حلقات حول بعض العلاقات الخاصة التي تتداخل فيها المصالح، كما تلعب عوامل أخرى على الأحداث.

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وتجسد قندلفت دور الشرطية التي تحاول مساعدة المساجين في قضايا عالقة.

لكن المفارقة تكمن في أنه يُصوَّر في بيروت أيضاً مسلسل يُقال إنه نسخة أخرى من مسلسل "8 دايز" وهو بعنوان "السجين" من سبع حلقات، من بطولة رفيق علي أحمد ورشيد عساف وإخراج محمد لطفي وانتاج "جينو ميديا".



لم يُعرف سبب تصوير مسلسلين يرويان القصة نفسها وعن طريق شركتَي إنتاج، وهل إنه مجرد توارد أفكار أم سبْق على التنفيذ، فيما تؤكد المعلومات أن مسلسل 8" دايز" سيُعرض على منصة شاهد نهاية الصيف المقبل.

المصدر - نواعم