دينا الشربيني تستفز عمرو دياب علناً - فيديو

الوكيل الإخباري - ظهرت الفنانة دينا الشربيني في احدى حفلات الفنانة روبي أثناء تقديمها أغنية "قلبي بلاسيتك" وغنت معها وبالتحديد المقطع الخاص بجملة “باي باي حبيبي باي باي”.

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وعلقت روبي على الأمر بعد الرقص والغناء، قائلة لها :"دينا خلاص انزلي بوظتي الستيدج بتاعي"، حيث نشرت روبي الفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ويبدو أن الشربيني قد ودّعت حب الفنان عمرو دياب إلى الأبد، وفي رصد للتعليقات، إعتبر البعض هذا الأمر رسالة إلى الأخير في محاولة لإستفزازه، وأنها تخلصت من حبه بعد أن رفض الزواج منها ونشب بينهما خلافاً كبيراً ورفض المصالحة معها، مما أثار الجدل بين المتابعين الذين طلبوا من الشربيني عدم الإفصاح عن شؤونها الخاصة.

الجدير بالذكر، أنّ روبي كانت قد طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة “لازقة خفاش" ، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل.

المصدر - الفن