ذا روك يصدم الجمهور ويثير دهشته - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر النجم العالمي ذا روك مقطع فيديو له يظهر مفاجأته المعجبين خلال قيادته السيارة، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وفي التفاصيل ان ذا روك خفّف سيره في السيارة الى جانب المعجبين، ما اثار دهشتهم لرؤيته فبدأوا يلتقطون له الصور لنشرها عبر صفحاتهم الخاصة.



على صعيد آخر، كان قد أعلن ذا روك في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، موعد طرح عمله الجديد "Black Adam" ونشر الإعلان الترويجي للفيلم، وأرفقه بتعليق أشار فيه أن موعد إطلاقه سيكون 29 يوليو 2022، وسيجسد فيه شخصية خارقة ذات قدرات فريدة.

المصدر - الفن