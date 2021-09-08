رافاييل جبور يطرح اغنية حدا يقلا - فيديو

الوكيل الإخباري - أطلق الفنان اللبناني رافاييل جبّور فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "حدا يقلا"، وهي من كلمات وألحانه وتوزيع موسيقي جورج قسّيس.

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الفيديو كليب يظهر رافاييل الشابّ "المغروم" الذي يحاول التعبير عن غرامه لفتاة مع شباب الفرقة الموسيقية، وهم أصدقاء رافاييل الذين اعتادت الناس رؤيتهم معه في حفلاته، وفيديو أغنية "انشالله" التي سبق ونشرها رافاييل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فترة الحجر الصحّي وفي ظلّ فيروس كورونا، لينشر الفرح والأمل بين الناس.



ويقول مطلع الأغنية :"حدا يقلا حدا يقلا إني كثير اشتقتلا وكل دقيقة بحنلّا وإنّا بعيوني هيّي الدنيي كلا حدا يقلا قالولي زعلاني منّي بالذات عادي حبيبي نزعل أوقات هيي فترة وبتخلص بكرا وأنا وأنت يا عمري نكفي هالحياة حدا يقلا".

المصدر - الفن