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الأربعاء، 08-12-2021 12:19 م

رامي صبري يخرج عن صمته بعد وفاة شقيقه بـ 5 أشهر - فيديو

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الوكيل الإخباري - في مقابلة مع برنامج ET بالعربي، كشف الفنان رامي صبري أسباب قيام عائلته بالطعن على التقرير الطبي الخاص بوفاة شقيقه كريم.

وقال رامي: "إحنا كعائلة جالنا تقرير طبي مكانش عاجبنا، والمحامين في العيلة قدموا طعن عليه، ده حقه لإنه راح لسبب وفجأة توفي ثاني يوم، مكنش فاهمين سبب وفاته. كنا عايزين نفهم قانونيا مات ليه."

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وأضاف: "لما كنا بنودعه الوداع الأخير شفنا ابننا في حالة فيها مشاكل. ولما التقرير جالنا بعدها بأربع شهور كان فيه تقصير شويتين، حسينا إن أربع شهور في حاجة مش مظبوطة، ولقينا تقرير ورقتين، وفيها تفاصيل حسينا إنها مش لايقة علي شوفناه."

وتابع: "وفاته مكانتش وفاة طبيعية، الوفاة فيها مشاكل، عايزين نتأكد الوفاة والمشاكل هل حصلت بسبب ناس ولا بسبب أحداث، ممكن تبقى أحداث خلته يتوفى".

 

 

المصدر - لها 

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