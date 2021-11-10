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الأربعاء، 10-11-2021 04:44 م

رامي صبري يهدد ويتوعد بالثأر لشقيقه

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الوكيل الإخباري - عادت قضية شقيق الفنان رامي صبري، كريم صبري، إلى الواجهة مجدداً، بعد أن تواعد رامي بملاحقة القضية، مشيراً إلى أنه سيسترد حق أخيه مهما كلف الأمر، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بعدما تبين مؤخراً أن مصح الإدمان والمعالجة من المخدرات الذي تواجد فيه شقيقه لا يملك رخصة قانونية.

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وعلق رامي قائلاً :"أول مرة أكتب بوست مش فني اسف، تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية، اللي فاهم ان حق كريم هيروح يبقى بيحلم وميعرفنيش، هاخد حقه وبالقانون وفي عهد رئيسنا المحترم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون".

 

وختم صبري حديثه :"اخي الغالي كريم اقسم بالله اقسم بالله حقك هجبهولك الله يرحمك ويغفرلك".

المصدر -الفن 

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