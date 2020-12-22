رجا بمسلسل الانتظار.. من التمثيل إلى الطب وهكذا أصبح شكله .. صور

الوكيل الإخباري _ بعد مرور ما يقارب الـ 10 أعوام على غيابه عن الشاشة ، اثارت صورة للفنان الشاب أحمد اللبابيدي جدلا كبيرا ، والتي ظهر من خلالها وهو يرتدي الروب الأبيض.



وقد اشار متابعيه الى انه يتواجد حاليًا في ألمانيا ويعمل طبيبا هناك.



وقد اعرب الكثير من المتابعين عن وسامته، مؤكدين أنه من الأطفال الذين قدموا أدوارا لا يمكن نسيانها وبشكل خاص شخصية رجا في المسلسل الشهير "الانتظار".

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كما انتشرت صورة لأحمد تجمعه بابنه "موسى"، وهي الصورة التي أثارت موجة من التعليقات بين الجمهور الذي تفاجأ بزواجه وإنجابه وأنه أصبح أبا.













