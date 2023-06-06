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الثلاثاء، 06-06-2023 06:38 ص

رحل بشكل مفاجئ.. هذا سبب وفاة ملحن مصري

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الوكيل الإخباري - بعد رحيله بشكل مفاجئ، حسمت نقابة المهن الموسيقية في مصر الأنباء التي تداولها بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن وفاة الملحن الشاب محمد النادي عن عمر 39 عاماً كانت بسبب الحزن وقلة العمل والمال.

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ونعت النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، محمد النادي في بيان رسمي، وأكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسمها، أن وفاة الملحن كانت طبيعية، مؤكدا أنه فارق الحياة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.


من جانبه؛ رد الشاعر محمد عاطف على ما تداوله متابعون بشأن وفاة صديقه الشاعر محمد النادي، قائلا: "يا ناس يا محترمين.. اذكروا محاسن موتاكم، عرفتوا منين أن محمد النادي مات بسبب الزعل والقهر والوحدة وقلة الشغل والفلوس، النادي طول عمره فنان فرفوش وجدع وابن ناس جدًا ومستور أوي".

 

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