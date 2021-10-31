رحمة رياض تبكي على المسرح في العراق - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التوصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة العراقية رحمة رياض أثناء إحياءها حفلاً غنائياً على مسرح بابل في العراق، وقد ظهرت وهي تبكي من شدّة الفخر.

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وفي التفاصيل، عندما وجهت رسالة رحمة للجمهور الذي أبدى تفاعله معها بشكل كبير وقالت: "أنا أفتخر أني راقية، بنت العراق، ربي يحفظكم يا رب"، لم تستطع رحمة تمالك نفسها وبكت من شدّة شعورها بالفخر والإمتنان للغناء على هذا المسرح.

وقد لفتت ر حمة الأنظار إليها بجمال إطلالتها، فارتدت فستاناً طويل باللون الزهري منتفخ الأكمام، وتركت شعرها مسدولاً على كتفيها.



المصدر - الفن