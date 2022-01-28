رحيل بشير عباس مطور الموسيقى السودانية

الوكيل الإخباري - وافت المنية الموسيقار السوداني القدير بشير عباس عن عمر ناهز 82 عاماً بعد مشوار فني طويل أثرى خلاله الساحة الفنية بألحانه التي شكلت وجدان المستمعين وتغنى بها العديد من المطربين.

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وكتبت ابنته ألحان على صفحتها الشخصية في موقع "فيسبوك": "انتقل إلى رحمة مولاه راضيا مرضيا والدي الحبيب بشير عباس إثر علة لم تمهله طويلا بمستشفى دبي بدولة الإمارات، وسوف يقبر في أرض بلاده السودان في مسقط رأسه حلفاية الملوك".





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