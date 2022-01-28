الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 11:17 ص

رحيل بشير عباس مطور الموسيقى السودانية

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الوكيل الإخباري - وافت المنية الموسيقار السوداني القدير بشير عباس عن عمر ناهز 82 عاماً بعد مشوار فني طويل أثرى خلاله الساحة الفنية بألحانه التي شكلت وجدان المستمعين وتغنى بها العديد من المطربين.

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وكتبت ابنته ألحان على صفحتها الشخصية في موقع "فيسبوك": "انتقل إلى رحمة مولاه راضيا مرضيا والدي الحبيب بشير عباس إثر علة لم تمهله طويلا بمستشفى دبي بدولة الإمارات، وسوف يقبر في أرض بلاده السودان في مسقط رأسه حلفاية الملوك".

 

لها

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