إبن خالد سامي يكشف عن وصية والده قبل دخوله في الغيبوبة

الوكيل الإخباري - بعد الشائعات التي انتشرت حول وفاة الفنان خالد سامي، حرص نجله تركي على الردّ من خلال تغريدات على "تويتر"، نفى فيها كل الأخبار التي تتناول وضع والده الصحي الدقيق، وأكد أن كل ما يتم تداوله عن تدهور حالته الصحية غير صحيح، وطلب من مروّجي الشائعات التوقف عن إطلاقها وعدم إثارة الهلع من خلالها.

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حيث كتب في تغريدة: "الحمد لله هو اليوم أحسن، لا يزال في العناية لكن حالته مستقرة حالياً، غير صحيح ما يتم تداوله من أخبار سيئة، خذوا المصدر دائماً مني وحسبي الله على كل شخص يستغل هذي اللحظات علشان ينشر إشاعات ويخوّف الناس، دعواتكم".

وفي تغريدة أخرى، كشف تركي أن "حالة والده الصحية أفضل، وبدينا نخفف الأكسجين بس للحين الحالة حرجة، لكن مقارنة بالأمس الحمدلله في تحسّن والله يعدّيها على خير ويقوّمه لنا". وأضاف: "أبوي قبل الغيبوبة شدّد علي إني أبلّغكم عن حاله أول بأول لأنكم معه برحلته وهذا سبب حرصي إني أبلغكم بالجديد حتى لو مافيني طاقة أكتب شيء، دعواتكم".

لها