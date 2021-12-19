رسالة حب من شيرين تثير الجدل عقب طلاقها من حسام حبيب

الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بين جمهورها من خلال مقطع فيديو لها، نشر على حساب يحمل اسمها على تطبيق "تيك توك"، وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه شيرين وهي تبعث رسالة لشخص مجهول يُدعى "مراد" ختمتا بكلمة "بحبك" ما أثار الجدل على السوشال ميديا، لا سيما أن الفيديو جاء بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.



وظهرت شيرين ترتدي طاقية "آيس كاب" تداري به رأسها الحليق، وتقول: "هاي مراد، أنا صحيت من النوم أشرب مياه لقيتك باعتلي رسايل حلوة أوي.. I Love You بحبك".

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وتساءل الكثيرون من جمهور شيرين إذا ما كان مراد هذا قصة حب جديدة أم أنه نوع من الدعاية لعمل جديد كعادة الفنانين هذه الأيام.

المصدر - لها