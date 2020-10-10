رسالة موجعة من تولاي هارون إلى شقيقتها بعد عامين على رحيلها

الوكيل الإخباري _ احيت الفنانة السورية تولاي هارون الذركى الثانية لوفاة شقيقتها الراحلة دينا هارون بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .

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حيث انها قالت : "دندونة يا دندونة اشتقتلك كتير واشتقت لكل شي فيكي، مشاكساتك وطيبتك وحنيتك. اشتقت إسمع منك يا بنت وينك قومي تعي".

وأضافت: "كل شي حولي بقلي دينا ما ماتت، دينا مسافرة ورح شوفها أي رح شوفها بيوم من الإيام. عندي حكي كتير بدي قلك ياه واسرد معك. آخ فراقك شو صعب. صاروا سنتين يا دندونة بحبك ورح تضلي بقلبي وروحي وصعب إنساكِ. الله يرحمك إنتِ بمكان أحسن وأطهر إشتقتلك وقلبي دايب عليكي ياضي عيوني الفاتحة على روحها".



لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين عبروا عن تعاطفهم وحزنهم بسبب وفاة الفنانة الشابة بشكل مفاجئ داعين لها بالرحمة .

المصدر : لها

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