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الثلاثاء، 15-06-2021 12:12 م

رضوى الشربيني تستذكر والدتها الراحلة بيوم ميلادها

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الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستغرام"، صورة مع والدتها وشقيقتها في سن الطفولة لتعلن من خلالها عن ميعاد عيد ميلاد والدتها الراحلة.

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وعلقت الشربيني قائلة: "زي النهاردة كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك… زي النهاردة كنت بقولك كل سنه وأنتي يا أجدع وأحن وأطيب أم في الدنيا… زي النهاردة كنت بدعي ربنا إنه يخليكي لينا ومايحرمناش منك".


وتابعت: "النهارده دي أول مرة هقولك عيدك في الجنة يا أمي بس هفضل أقول إنك أجدع وأحن وأطيب أم لحد ما أموت ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة… ويصبرنا على فراقك".

 


 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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