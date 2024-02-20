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الثلاثاء، 20-02-2024 01:33 م

رمضان 2024.. 'جريمة منتصف الليل' مأخوذ عن قصة حقيقية

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الوكيل الإخباري - يستعرض مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة الفنانة رانيا يوسف، والذي من المُقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، قضية اجتماعية واقعية حدثت قبل 15 عاماً.

العمل من بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، وتأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

وتدور أحداث مسلسل "جريمة منتصف الليل" في إطار تشويقي بوليسي، حول مجموعة قصص إنسانية واجتماعية من الواقع المصري التعليم الخاص والجامعات الخاصة، وعلاقة الأبناء بأسرهم.

ويستعرض العمل تفاصيل جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

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