ريم البارودي تكشف أسباب أزمتها مع ريهام سعيد

الوكيل الإخباري- حلّت الفنانة ريم البارودي ضيفةً على حلقة خاصة من برنامج "صبايا الشمس" الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد عبر قناة "الشمس" الفضائية، وذلك بعد خلاف بينهما استمر ثلاث سنوات.

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وكشفت ريم خلال الحلقة تفاصيل مشكلتها مع ريهام بعد فترة طويلة من الشدّ والجذب، حيث واجهتها على الهواء، بعد الأزمة التي حدثت بينهما على الشاشة ووصلت الى ساحات القضاء، وقالت ريهام: "إحنا قبل رمضان بثلاثة أيام بالظبط وهو ده وقت التسامح والمغفرة وأن الواحد يقف وقفة مع النفس ويعرف إن الحياة مش مستاهلة وكل الخلافات والصراعات اللي بندخل فيها ما هي إلا هيافات ومبنقدرش نعرف قيمة حد إلا لما نفقده، وأنا وريم طالعين علشان ندعو للتسامح والمغفرة والسلام، وبنقول أي اتنين زعلانين من بعض يرجعوا يكلموا بعض وأي اتنين متجوزين على خلاف يرجعوا يصفّوا خلافهم".



وأضافت: "أنا وريم البارودي اختلفنا على الشاشة ومن بعدها متكلمناش ولا اتعاتبنا ومن كتر ما كان فيه اشتياق متكلمناش إحنا زعلنا من بعض ليه ولا إيه اللي حصل".



لها

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