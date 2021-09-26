ريهام أيمن تستذكر حادثة حصلت معها في المستشفى - صورة

الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة المصرية ريهام أيمن متابعيها بصورة قديمة لها أثناء تواجدها في المستشفى بعد ولادة إبنتها ليليا، كاشفة عن حادثة حصلت معها وعن ردة فعل إبنها رمزي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

وعلقت ريهام قائلة :"الصورة دي من 4 سنين تقريباً و كل لما بشوفها بتأثر أوي مش عارفة ليه بس ده كان تاني يوم بعد ما ولدت ليليا ورمزي كان سنة وشهرين وكان لسة اثار البنج موجود و كنت رايحة اشوف ليليا واطمن عليها وكان رمزي معايا ومحستش برجلي فجأة وانا ماشية ووقعت وهو خاف اوي عليا وفضل يعيط وماسكني مش عايز يسبني ابداً وشريف كان شبه شايلني عشان اعرف اقف واطمن رمزي اني كويسة، انا بجد فاكره اللحظات دي كأنها مبارح و بحب الصورة دي اوي".

المصدر - الفن