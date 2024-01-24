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الأربعاء، 24-01-2024 12:00 م

ريهام سعيد تتّهم طبيب تجميل بتشويهها والنصب باسمها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة من إعلان نشره طبيب تجميل تضمّن صورة لامرأة مجهولة، وقد غطى عينيها بشريط أسود وكتب عليها "قبل"، وبجوارها صورة لريهام واضعاً شريطاً أسود على عينيها وكتب فوقها "بعد"، ليوهم قرّاء الإعلان بأنه أجرى جراحات تجميل ناجحة.

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وأعادت ريهام نشر الإعلان واتّهمت طبيب التجميل هذا بتشويه وجهها بعد ارتكابه خطأ في عملية التجميل التي أجراها.


وعلّقت ريهام على الصورة قائلةً: "يعني أنت مجرم لدرجة إنك شوّهتني وعرفت إنك موّتت ناس قبلي وبتحط صورة لوحدة مش أنا خالص وتقول إنها أنا... أنا كنت زي القمر قبل ما آجي لك، حد عمره شاف شكلي كده".

 


 

 

 

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