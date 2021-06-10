زكي فطين عبد الوهاب يصدم الجمهور بإعلان اصابته بالسرطان

الوكيل الإخباري -كشف الممثل المصري زكي فطين عبد الوهاب، عن إصابته بورم في الدماغ، طالباً من متابعيه الدعاء له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي كاتباً: "أصدقائي الأعزاء.. عملت تحاليل والآشعة المطلوبة واكتشفت للأسف ان عندي ورم في المخ من المرحلة الرابعة، اسف اني مش ها اقدر ارد على التليفونات .. ادعولى".

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ويشار الى أن زكي فطين تعرض خلال السنوات الماضية، لإصابة بسرطان الرئة، وواستمرّ في العلاج لمدة عام كامل.



وأعلن إصابته بالسرطان في الرئة بداية عام 2019 قائلا: "أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي، ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان، لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".

المصدر - الفن