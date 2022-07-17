الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وفاة و2455 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع

الأشغال المؤقتة ثلاث سنوات لمرتشي بدائرة الجمارك

الأردن يشتري القمح بسعر 413 دولار للطن في أحدث صفقة

افتتاح نادي القراءة الصيفي الثالث للأطفال

الضمان: 150 ألف مشترك ضمن الحد الأدنى للأجور

احتراق مركبة في إربد- فيديو

السيارات تقف في طوابير طويلة في سريلانكا للحصول على الوقود

الضمان تدعو المغتربين الأردنيين إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري

الضمان: لا وجود لما يسمى ببيع الضمان الاجتماعي

التعليم العالي تُحذر الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة خارج الأردن

الأحد، 17-07-2022 01:01 م

" زمن المجاملة " جديد الفنان عمرو دياب .. فيديو

imgid531269


الوكيل الإخباري-أطلق الفنان المصري عمرو دياب احدث أعماله الفنية، وهي الأغنية التي تحمل اسم "زمن المجاملة" عبر منصات الأغاني.

اضافة اعلان


وشارك عمرو دياب صور بوستر الأغنية، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، أعلن من من خلالها إطلاق الأغنية بتعليق أرفقه للصورة حيث قال: "حصرياً على أنغامي، اسمع اغنية عمرو دياب الجديدة زمن المجاملة". لكن عمرو دياب لم يطرحها عبر يوتيوب، إلا أنها تسربت أو انتشرت بموافقته.


كذلك تفاعل المتابعون مع الأغنية الجديدة، وتداولها الجمهور عبر صفحاتهم الخاصة، مشيدين بكلماتها الصادقة والمعبرة.

 

 

 

الفن


 




 

 


 

إقرأ ايضا
154-191956-reliance-israel-cost-home-corona-examinations_700x400

فنان مصري بارز يعلن اصابته بكورونا

6062989_1626074754

هاني شاكر يعلن عن حصوله على جنسية جديدة

FDGD

كريم عبد العزيز يكشف الدور الذي يجسده في مسلسله الجديد

١-7-730x438-1

ديانا حداد تعود الى انستغرام باطلالة غامضة -فيديو

WhatsApp Image 2022-07-17 at 11.42.20 AM

" المصاري " جديد الفنان عمر العبداللات

الفنان محمد عبدالرحمن

الفنان محمد عبدالرحمن بصحة جيدة ولم يفقد النطق

أخبار متعلقة
1846029_0

تعرف على سعر "تيشرت" عمرو دياب بحفل العلمين

308067_0

عمرو دياب يطرح 3 اغنيات من البومه الجديد

83667Image1-1180x677_d

شروط وأسعار تذاكر حضور حفل عمرو دياب تثير الضجة في مصر !

666666666

فيديو .. أغنية "اللوك الجديد" للفنان عمرو دياب تتصدر الترند

2014-10-29-00115-jpg-01854795218466054

عمرو دياب يتراجع عن صدارة ترتيب قنوات الفنانين على يوتيوب - أسماء

183735Image1-1180x677_d

صورة متداولة لشبيه الفنان عمرو دياب