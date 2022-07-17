" زمن المجاملة " جديد الفنان عمرو دياب .. فيديو

الوكيل الإخباري-أطلق الفنان المصري عمرو دياب احدث أعماله الفنية، وهي الأغنية التي تحمل اسم "زمن المجاملة" عبر منصات الأغاني.

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وشارك عمرو دياب صور بوستر الأغنية، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، أعلن من من خلالها إطلاق الأغنية بتعليق أرفقه للصورة حيث قال: "حصرياً على أنغامي، اسمع اغنية عمرو دياب الجديدة زمن المجاملة". لكن عمرو دياب لم يطرحها عبر يوتيوب، إلا أنها تسربت أو انتشرت بموافقته.



كذلك تفاعل المتابعون مع الأغنية الجديدة، وتداولها الجمهور عبر صفحاتهم الخاصة، مشيدين بكلماتها الصادقة والمعبرة.



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