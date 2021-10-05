زهرة عرفات تحذّر الجمهور

الوكيل الإخباري - اثارت الممثلة البحرينية زهرة عرفات جدلا كبيرا بمنشورها الذي حذّرت فيه المتابعين من التفاعل مع منشور باطنه ملغم.

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وكتبت زهرة على صفحتها الخاصة: "مرات تقرأ تغريدة من ظاهرها جميلة وبواطنها مسمومة وملغمة ديروا بالكم تسوون لايك او ريتويت لأي تغريدة ! حتى لو تثقون بصاحب التغريدة .



وكانت صدمت زهرة عرفات المتابعين بكشفها عن فارق العمر بينها وبين والدتها خلال حلولها ضيفة على برنامج "ع السيف".



وقالت زهرة انها كانت تظن ان والدتها تكبرها بـ 16 سنة فقط خصوصاً لان الاهل في تلك الفترة كانوا يتزوجون عن عمر صغير جدا الا انها صدمت عندما عرفت عن طريق الصدفة من خلال بعض الاوراق الرسمية ان والدتها أكبر منها بـ 12 عاماً فقط وقد تكون بعمر شقيقتها وليس والدتها.

المصدر - الفن

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