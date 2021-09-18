قصي خولي يشعل مواقع التواصل بإطلالته الجديدة بحفل الموريكس دور - صور

الوكيل الإخباري - صدم الممثل السوري قصي خولي المتابعين بإطلالته بحفل "الموريكس دور" بدورته الـ20.

اضافة اعلان



إذ ظهر بالشخصية الذي يجسدها بعمله الدرامي الجديد، فبدا بشعر طويل بني اللون، وشارب، ونظارات.



واعتبر الجمهور هذه الإطلالة غريبة، حتى أن البعض منهم شبهه بالنجم العالمي جوني ديب.



يشار إلى أن قصي تأخر بصعوده على المسرح، بسبب تصوير مسلسله الجديد، بعد تقديمه من قبل الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والمنتج اللبناني السيد صادق الصباح.



الجدير ذكره أن حفل "الموريكس دور" أقيم بعد غياب دام عامين، كما تم تأجيله بسبب إنفجار بلدة التليل في منطقة عكار اللبنانية.









المصدر - الفن