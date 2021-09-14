الثلاثاء 14-09-2021
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الثلاثاء، 14-09-2021 04:28 م

زوجة احمد السقا ترثي والدها بعد وفاته بـ8 أشهر

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الوكيل الإخباري - رغم مرور ما يقرب من ثمانية أشهر على وفاة مصفّف الشعر الشهير محمد الصغير متأثراً بفيروس كورونا، لا تزال ابنته مها الصغير، زوجة النجم أحمد السقا تعيش حالة من الحزن على رحيله عبّرت عنها بكلمات مؤثرة في رسالة وجّهتها الى والدها.

ونشرت مها الصغير عبر خاصية «الستوريز» الملحقة بحسابها في تطبيق «إنستغرام» صورة لها وفي خلفيتها صورة لوالدها، مع التعليق: "من غيرك الدنيا حاجة تانية، وجودك بس كان حاميني محدش كان يقدر يعمل لي حاجة طول ما انت عايش زي ما يكون كنت حاميني ومخبيني من كل الشياطين اللي حولي دلوقتي بس برضو انت مخلف واحدة عمرها ما هتخذلك، واحدة قوية الله يرحمك يا عمري".

يُذكر أن محمد الصغير رحل عن عالمنا في آخر كانون الثاني/يناير العام الماضي، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، حيث أُدخل الى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة بعد شعوره بآلام خفيفة في المعدة والرئة، ثم نُقل إلى العناية المركزة، وبعدما تدهورت صحته من سيئ الى أسوأ فارق الحياة.

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المصدر - لها 

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