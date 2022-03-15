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الثلاثاء، 15-03-2022 01:24 م

زينة توجه رسالة مؤثرة لوالدها بذكرى وفاته الـ 14- صورة

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الوكيل الإخباري - أحيت الفنانة زينة ذكرى وفاة والدها الرابعة عشرة، وذلك بنشر صورة له عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام.

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وعلّقت عليها قائلةً: "زي النهاردة من 14 سنة قلبي مات، وضهري اتكسر وخلص الحب من الدنيا، راح اللي كان بيحبني بجد وكان كل حياتي ومستقبلي، كان الفرحة اللي في حياتي".وأضافت: "أنا بكتب هنا علشان عاوزاكوا تدعو له لو بتحبوني، ده أبويا وكان وما زال بالنسبة ليا أحنّ وأطيب وأطهر وأجدع أب وراجل شفته في حياتي، ممكن تقروا له الفاتحة، (رضا ابن فاطمة) وادعوا معايا يا رب تكون في الجنة يا بابا".

 

 

لها

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