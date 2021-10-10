زينة في أحدث ظهور لها بعد أزمتها مع أحمد عز - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة زينة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة جدية من الصورة شاركت بها متابعيها في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، طلبت من خلالها طلباً غريباً أثار حيرة الجمهور حول سبب ذلك الطلب.



وعلقت زينة على الصور بقولها: "أنا عايزة أعيش في كوكب تاني ممكن"، وهو ما جعل عدداً كبيراً من الجمهور يتفاعل معها ويطلب الذهاب معها.

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من ناحية أخرى، قضت دائرة الأمور الوقتية بمحكمة مدينة نصر، برفض الطلب الثاني المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية.



كانت قد أصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة، بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ"توأم زينة" عن عامين دراسيين.

المصدر- لبنان 24