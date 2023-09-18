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الإثنين، 18-09-2023 09:31 ص

سبب وفاة اشرف المصيلحي وآخر حديث لزوجته قبل وفاته

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الوكيل الإخباري- رحل عن عالم الفن أشرف مصيلحي عن عمر ناهز 49 عامًا بعد صراع مع المرض، إذ عانى على مدار أكثر من عامين من مرض سرطان المخ، وكان يتنقل بين المستشفى والمنزل ولا يتحرك ولا يتحدث حسب ما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفي .

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وحول مرض الفنان أشرف مصيلحي كشفت منال الصيفي زوجة أشرف مصيلحي تفاصيل الحالة الصحية لزوجها قبل أيام قليلة من وفاته في حديث لـموقع "القاهرة 24" قائلة: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك وبقى له 3 سنين على هذا الوضع، وحالته الصحية غير مستقرة، ويعيش على الأجهزة فقط، وأتمنى كل الناس تدعي له لأن الدعاء بيغير القدر.

وأضافت زوجة أشرف مصيلحي ، أن حالة زوجها لا تشهد تطورات، ولكنه ما زال في حالة توهان، حيث يجلس مع أولاده ولكنه لا يتحدث معهم، مضيفة: هو مش في غيبوبة ولكن في نفس الوقت مش فايق ولا حاسس باللي حواليه ولا حاسس بولاده.


وأوضحت زوجة أشرف مصيلحي أن نوع سرطان المخ الذي أصيب به زوجها شرس وليس له علاج، مشيرة إلى أنه لا يمكث بالمستشفى وأن هناك فريق طبي كامل من أطباء وممرضين، دائمين التواجد مع زوجها للعناية بحالته الصحية في منزله، والحد من تدهورها.

 


يُشار إلى أن آخر أعمال التي شارك فيها الفنان أشرف مصيلحي كانت مسلسل الطاووس الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، بطولة جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ وعدد كبير آخر من الفنانين ومن ثم تغيب عن المشاركة في أي عمل بسبب حالته الصحية.


 




 

 


 

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