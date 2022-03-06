الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

"توقف" عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني: الصواريخ الروسية دمرت مطار فينيتسا

5 مرشحين لمركز نقيب الممرضين و39 لعضوية المجلس بعد إغلاق باب الترشح - أسماء

بالأرقام.. ترتيب محافظات الأردن الأكثر إصابة بكورونا

واشنطن مهتمة بشراء النفط من فنزويلا بدلاً من روسيا

انخفاض في نسب إشغال المستشفيات لمرضى كورونا - أرقام

97 وفاة و39979 إصابة بكورونا في الاردن خلال اسبوع

الأمن يضبط عدداً من الأشخاص تجمعوا أمام كلية الكرك على خلفية مشاجرة سابقة

مجلس النواب يقرّ المادة الخاصة بآلية تأسيس الأحزاب الأردنية

مدير الامن العام يزور مديرية شرطة محافظة اربد

الأحد، 06-03-2022 04:22 م

سحب فيلم معالي ماما من دور العرض

inbound754205918274673850-674x485


الوكيل الإخباري - بعد أقل من شهر على طرحه في دور السينما؛ تم سحب فيلم “معالي ماما” من دور السينما المصرية لبشرى ومحمود الليثي، لأسبابٍ مجهولة.

اضافة اعلان


وتناول الفيلم الاجتماعي، الذي طرح لأول مرة يوم 9 فبراير الماضي، قضية المرأة الأم العاملة، وتحدث عن الصعوبات التي تواجهها وعلاقتها بأبنائها.


وفيلم “معالي ماما” من تأليف لؤي السيد، وإخراج أحمد نور، وبطولة محمود الليثي، بشرى، حسام داغر، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، نور إيهاب، وغيرهم من الفنانين.


وكانت الفنانة المصرية بشرى قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “الاختيار 2” بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل “وادي الجن” الذي جمعها بهبة عبد الغني، صفاء جلال، محسن منصور، وغيرهم.

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
759346_0

ثنائيات نسائية جديدة لأول مرة في رمضان 2022

mai-ezz6

مي عز الدين تشارك في الموسم الرمضاني

127-170239-lally-tony-qattan_700x400

طوني قطان يطرح اغنية آلو يا قلبي - فيديو

69aace94cc

وفاة نجم مسلسل Good Times جوني براون

3989732_1535625649

عابد فهد يشوق الجمهور لعمله الجديد بطريقته الخاصة - فيديو

maxresdefault

شاهد .. بكاء رضوى الشربيني على المسرح

أخبار متعلقة
400236-هند-عبد-الحليم-(1)

هند عبد الحليم تكشف عن الدور الذي أثّر فيها نفسيا وجسديا