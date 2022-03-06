سحب فيلم معالي ماما من دور العرض

الوكيل الإخباري - بعد أقل من شهر على طرحه في دور السينما؛ تم سحب فيلم “معالي ماما” من دور السينما المصرية لبشرى ومحمود الليثي، لأسبابٍ مجهولة.

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وتناول الفيلم الاجتماعي، الذي طرح لأول مرة يوم 9 فبراير الماضي، قضية المرأة الأم العاملة، وتحدث عن الصعوبات التي تواجهها وعلاقتها بأبنائها.



وفيلم “معالي ماما” من تأليف لؤي السيد، وإخراج أحمد نور، وبطولة محمود الليثي، بشرى، حسام داغر، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، نور إيهاب، وغيرهم من الفنانين.



وكانت الفنانة المصرية بشرى قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “الاختيار 2” بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل “وادي الجن” الذي جمعها بهبة عبد الغني، صفاء جلال، محسن منصور، وغيرهم.

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