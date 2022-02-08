هند عبد الحليم تكشف عن الدور الذي أثّر فيها نفسيا وجسديا

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة هند عبد الحليم، في تصريحات صحافية عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تأدية شخصيتها في فيلم "11.11"، الذي يقوم ببطولته الفنانان إياد نصار وغادة عادل، ويُعرض حالياً في دور السينما.



وقالت هند إنها أدّت مشهداً صعباً خلال العمل أثّّر في حالتها النفسية والجسدية لفترة طويلة، معلقةً: "كان في مشهد فيه انفعالات كتيرة جداً وأثر عليَّ نفسياً وجسدياً، وكان صعب جداً عليَّ عصبياً ونفسياً... قعدت بعده تعبانة لفترة".

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