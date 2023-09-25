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الإثنين، 25-09-2023 10:32 ص

سعد لمجرد يحتفل بـ ذكرى زواجه الأول ويوم ميلاد زوجته

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الوكيل الإخباري- مناسبة مزدوجة يحتفل بها سعد لمجرد في شهر سبتمبر من كل عام، حيث يتصادف عيد ميلاد زوجته غيثة العلاكي مع عيد زواجهما.

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وفي هذه المناسبة المميزة، شارك سعد لمجرد مجموعة صور رومانسية مع زوجته من أجواء الاحتفال الذي أقاماه، وعبر سعد عن حبه الكبير لـ غيثة من خلال الرسالة التي كتبها في التعليق المرفق للصور، وقال فيها بما معناه: "عيد ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة لزوجتي المذهلة! التي تقف إلى جانبي في السراء والضراء".


وأضاف: "أنا ممتن جدًا لحبك ودعمك، أتمنى سنوات عديدة أخرى من السعادة معًا.. أحبك بلا نهاية!".

 



ETبالعربي


 




 

 


 

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