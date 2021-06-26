السبت 26-06-2021
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السبت، 26-06-2021 03:44 م

سكارليت جوهانسون تشارك في بطولة 'Tower of Terror'

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الوكيل الإخباري - انضمت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون إلى طاقم عمل فيلم Tower of Terror، المقرر تطويره وطرحه عبر إحدى المنصات العالمية، ومن المقرر أن تشارك النجمة العالمية في عملية الإنتاج، عبر شركتها، جنبا إلى جنب مع جوناثان ليا، والفيلم من إخراج مخرج فيلم Toy Story 4 جوش كولي.

وتترقب النجمة المرشحة لجائزة الأوسكار مرتين انطلاق عروض فيلمها الجديد Black Widow أو الأرملة السوداء، حيث كشفت الشركة المنتجة Marvel Studios عن مقطع دعائي جديد للفيلم المرتقب، عبر "تويتر"، أمس، وفي الفيديو التشويقي الذي دام دقيقتين تقول ناتاشا رومانوف، التي تؤدي دورها سكارليت جوهانسون، "أنت لا تعرف كل شيء عني، لقد عشت الكثير من الأرواح، لقد ارتكبت أخطاء في الاختيار بين ما يريد العالم أن تكون وبين من أنت".

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المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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