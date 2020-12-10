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الخميس، 10-12-2020 01:47 م

سلاف فواخرجي تنشر صورة جديدة برفقة شقيقها.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تداول عدد من الحسابات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة للفنانة السورية سلاف فواخرجي ظهرت فيها مع شقيقها الذي لفتت أنظار الكثير من المتابعين الذين أثنوا على وسامته، كما قارنوا بين شكله وشكل شقيقته ورأوا أنهما يتشاركان الكثير من الملامح.

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وتبين من خلال البحث أن سلاف كانت قد نشرت الصورة على حسابها الخاص في موقع انستغرام حيث هنّأته حينها بيوم ميلاده، وكتبت: "كل سنة وانت توأم روحي ورفيق قلبي الجبل اللي بيحميني وبيسندني. الله يحميك ويحمي عيلتك. أخي أشرف فواخرجي. عيد ميلاد سعيد".


ويُشار إلى أن أسرة الفنانة تضم أيضاً إلى جانب شقيقها، إخوتها غير الأشقاء من والدتها ابتسام أديب وهم: عمار معلا والراحلتان منى ونهى معلا.

ويُذكر أنها تشارك في مسلسل البيئة الشامية "الكندوش" إلى جانب عدد من أبرز وجوه الشاشة السورية، منهم: أيمن زيدان وكندة حنا وشكران مرتجى وأيمن رضا، علماً أن العمل من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.


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