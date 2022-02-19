سمية الخشاب تهاجم الرجال بسبب عروس الإسماعيلية

الوكيل الإخباري - علقت الفنانة سمية الخشاب، على حادثة ضرب عريس لعروسه ليلة الزفاف في الشارع بسبب تأخرها عليه في مركز التجميل، معلنة استياءها من اعتدائه على زوجته قبل حفل زفافهما.





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وكتبت سمية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "أنا زهقت أوي مجتمع ذكوري بحت وإهانة المرأة بقت حاجة عادية ويمكن تكون حق مكتسب كمان للراجل واحنا مش واخدين بالنا.. والمفروض أنها تسكت وتداري وتعدي عشان كلام الناس والفضايح والمجتمع اللي مبيسبش حد في حاله والذي منه، الفاتحة على الجهل والتخلف والـ"لا إنسانية".





وتابعت "المفروض يبقي في مادة تتدرس في المدارس والجامعات خصوصا للبنات اسمها "كيفية الدفاع عن النفس" وتكون بتعلم الناس وخصوصا البنات إزاي يدافعوا عن نفسهم قدام الحيوانات البشرية اللي كترو أوي اليومين دول".





وظهرت حالة من الجدل بعد واقعة اعتداء عريس الإسماعيلية على زوجته في ليلة الزفاف، والتي حررت محضرًا بهذا التعدي في قسم الشرطة، إلا أنها تنازلت بعد ذلك سريعاً عن هذا المحضر وعادت بعد ذلك إلى أحضان زوجها وكأن شيئا لم يحدث.





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