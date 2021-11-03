سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها وتتوقف عن الغناء - فيديو

الوكيل الإخباري - انفعلت الفنانة سميرة سعيد على المايسترو محمد عرام، خلال الحفل الذي أحيته على مسرح "النافورة" في مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ30.

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وخلال تأدية سميرة سعيد لأغنية "قال جاني بعد يومين" أوقفت الغناء وعاتبت بحدة المايسترو محمد عرام حيث اختلف معها في المقامات الموسيقية مما جعلها ترتبك على المسرح، وقالت له: "ليس هذا ما اتفقنا عليه لقد بدأت من نقطة أخرى".

وقدمت سميرة سعيد مجموعة من أغانيها ومنها "هوا هوا" و"محصلش حاجة" و"مون شيري" و"لعلمك أنت" و"سوبر مان" و"آه بحبك" و"واحشني بصحيح" و"إيه سهرني".





المصدر -لبنان 24