سوزان نجم الدين تنضم الى مسلسل "مربى العز"

الوكيل الإخباري-إنضمت الممثلة السورية سوزان نجم الدين الى مسلسل مربى العز الذي يجمع عباس النوري، محمود نصر وخالد القيش.

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المسلسل من كتابة علي معين صالح واخراج رشا شربتجي ويدور حول البيئة الشامية وتلعب نجم الدين شخصية جواهر التي تحرك الشر في المسلسل حيث تستخدم ذكاءها للإيقاع بين مجموعة من الشخصيات؛ لتصل بأهل بيتها للزعامة.

ويشهد المسلسل ظهور عدد من الوجوه الشابة التي شاركت في كسر عضم مثل حسن خليل، أنس شربك، إبراهيم شيخ.



هذا العمل الشامي للمخرجة رشا شربتجي مقرر طرحه في رمضان 2023.





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