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الخميس، 17-06-2021 11:46 م

سوسن بدر تنشر صورة مع حفيدتها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة الكبيرة نشرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، صورة تجمعها بحفيدتها ملك رشوان.

، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، صورة تجمعها بحفيدتها ملك رشوان.

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وعلقت: "اللي بتعلمني كل حاجة على الإنستغرام، حفيدتي ملك"، وحازت الصورة على إعجاب عدد من النجوم أبرزهم عبير صبري، درة، رانيا يوسف، أحمد السعدني.


كما علق عدد من نجوم الفن على الصورة، أبرزهم الفنانة السورية جومانا مراد، وكتبت: "ما شاء الله قمر وشبهك جدا يا سوسو"، وعلقت الفنانة نسرين أمين: "شبهك بالظبط ما شاء الله قمر".


وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها الفنانة الكبيرة، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "شبهك"، و"ما شاء الله شبهك جدا"، وغيرها من التعليقات.


وكان آخر أعمال الفنانة سوسن بدر مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم، وهو من بطولة هاني سلامة، محمد ثروت، نجلاء بدر، نورهان، يسرا اللوزي، ومن إخراج محمد جمال العدل.

 


 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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