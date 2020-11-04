سيرين عبدالنور تكشف حقيقة إصابة الفنان السوري محمود نصر في انفجار بمنزله!

الوكيل الاخباري - أُشيع أخيراً خبر أفاد بحدوث انفجار في منزل الفنان السوري محمود نصر وبتعرّضه لإصابة، وهو ما أطلق موجة من الجدل في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

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حيث أوضحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حقيقة ما حدث، ونشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخبر الذي جاء فيه: "انفجار جرة غاز في منزل الفنان محمود نصر وتم نقله إلى المستشفى. سنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها".

وكتبت الفنانة سيرين: "حكيت محمود نصر وهو تمام والقصة كلها إشاعة نشكر الله صديقي أنت بخير". ليردّ الأخير عليها مغرّداً: "شكراً سيرين الغالية. شكراً للجميع على محبتكن ولهفتكن أنا بخير والحمدلله".



يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية سيرين والفنان السوري اجتمعا معاً في مسلسل "دانتيل" حيث أديّا دور البطولة الى جانب الفنانين: سارة أبي كنعان وسلوم حداد وزينة مكي ونهلة عقل داوود ونقولا دانييل وأنس طيارة ووسام فارس وسليم صبري وشربل زيادة وتاتيانا مرعب وهند خضرا وناتاشا شوفاني وساندي حكيم.

لها

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